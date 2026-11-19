Активы юридических лиц на брокерском обслуживании в банке ВТБ увеличились на 65% с начала года, а число корпоративных клиентов – на 50%. Компании преимущественно выбирают инструменты для краткосрочного размещения свободных средств, при этом растет их интерес к облигациям и биржевым паевым инвестиционным фондам.

Наиболее востребованным инструментом остаются сделки РЕПО на денежном рынке: их используют порядка 70% корпоративных клиентов. Компании размещают рубли и китайские юани на сроки от 1 до 7 дней. Такие сделки позволяют управлять временно свободной ликвидностью, выбирая короткие сроки размещения.

Около 20% клиентов-юридических лиц используют облигации федерального займа и надежные корпоративные облигации для размещения средств на срок от одного месяца. Интерес к этим инструментам связан в том числе с возможностью зафиксировать текущую доходность и подобрать выпуски с доходностью выше ключевой ставки.

Отдельная тенденция – рост числа сделок с биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) денежного рынка и облигациями. На данный момент их используют около 10% корпоративных клиентов.

Андрей Двоеглазов, начальник управления продаж брокерских продуктов юридическим лицам ВТБ, отмечает: «В отличие от частных инвесторов, компании чаще ориентируются на короткие сроки размещения и предсказуемую доходность. Поэтому основную долю спроса формируют инструменты денежного рынка. В то же время мы видим растущий интерес к облигациям и БПИФ: бизнес постепенно расширяет набор инструментов для управления свободными средствами».

Корпоративный сегмент сохраняет значительный потенциал роста. По данным ФНС России за 2025 год, в ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3,2 млн юридических лиц. При этом по данным Банка России за II квартал 2026 года, на брокерском обслуживании находилось около 64 тыс. юридических лиц — примерно 2% от их общего числа.

Несмотря на относительно небольшое количество корпоративных клиентов, объем их активов на брокерском обслуживании достиг 18,8 трлн рублей против 13,6 трлн рублей у физических лиц. На нефинансовые организации приходилось 32% активов юридических лиц. Расширение участия бизнеса в операциях с финансовыми инструментами может стать одним из направлений дальнейшего развития брокерского рынка.