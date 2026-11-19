Самой популярной монетой для продажи стал «Георгий Победоносец» весом 7,78 грамма. Наиболее активными продавцами оказались жители Москвы. Далее следуют клиенты из Санкт-Петербурга, Краснодара, Барнаула и Новосибирска.

«Золото считается защитным активом, и клиенты часто приобретают его с долгосрочной целью. Услуга обратного выкупа делает инвестмонеты более ликвидным инструментом: теперь продать их так же просто, как и купить. Высокий спрос в первые месяцы показывает, что клиенты расценивают услугу как важный элемент инвестиционной инфраструктуры. До недавнего времени возможность обратиться за выкупом монет была ограничена пределами крупнейших городов, и многим приходилось искать альтернативные каналы реализации – часто невыгодные. Теперь во многих регионах клиенты могут продать монеты банку по прозрачной и понятной цене», — прокомментировал Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

При выкупе монет ВТБ предъявляет следующие требования: отличное состояние и отсутствие видимых дефектов. Для продажи достаточно обратиться в отделение банка с паспортом. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Севастополе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове‑на‑Дону и Тюмени.