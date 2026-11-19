С 24 по 26 ноября 2026 года в Иркутске на площадке Центра "Мой бизнес" (ул. Рабочая, 2А/4) состоится масштабный трехдневный бизнес-марафон "Точки роста". Мероприятие объединит на одной площадке более 1500 представителей бизнеса, власти и креативных индустрий для обсуждения стратегий развития в новых экономических условиях. Программа марафона разделена на три тематических дня, ориентированных на разные сегменты аудитории.

ДЕНЬ 1: 24 НОЯБРЯ — ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Тема: "Бизнес со смыслом: партнерство как драйвер масштабирования"

Сессия посвящена поиску устойчивых моделей развития для социально ориентированного бизнеса.

Ключевые вопросы: B2B-партнерство с крупным бизнесом и девелоперами, доступ к грантам и льготному финансированию, цифровизация НКО (CRM, ИИ).

Целевая аудитория: Социальные предприниматели (действующие и начинающие), НКО, девелоперы, представители турбизнеса, производители спортинвентаря и БАДов, IT-разработчики.

Выгода для участника: Поиск партнеров и инвесторов, получение дорожной карты по грантам, построение связей с властью и крупным бизнесом.

ДЕНЬ 2: 25 НОЯБРЯ — КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

Тема: "Креатив: смыслы, которые продают. Наследие как капитал"

Фокус дня — монетизация культурного кода и локального продукта.

Ключевые вопросы: Превращение объектов культурного наследия (ОКН) и заброшенных объектов в отели и галереи с реальной экономикой; экономика креативного продукта (себестоимость, маржа); выход на маркетплейсы (Wildberries Travel).

Целевая аудитория: Мастера и производители локального продукта, дизайнеры, гиды, отельеры, селлеры маркетплейсов, муниципальные команды.

Выгода для участника: Получение модели партнерства с гостиничным бизнесом, понимание экономики своего продукта, выход на каналы сбыта, инструменты защиты интеллектуальной собственности.

ДЕНЬ 3: 26 НОЯБРЯ — СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА 2027

Тема: "Территория — это не карта, а управляемый проект"

День для тех, кто планирует развитие на уровне региона и предприятия в горизонте 2027 года.

Ключевые вопросы: Стратегии развития территорий, инвестиционный потенциал Байкальской природной территории, правовая защита активов, антикризисное управление.

Целевая аудитория: Предприниматели МСП, инвесторы, главы муниципалитетов, деловые объединения, эксперты по стратегии.

Выгода для участника: Заполнение "Стратегической карты бизнеса — 2027", понимание ниш на Южном Байкале, чек-лист по защите ИС, контакты инвесторов.

ОРГАНИЗАТОРЫ И РЕГИСТРАЦИЯ

Организаторы: Центр "Мой Бизнес", "Опора России", Общественная палата Иркутской области.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, Центр "Мой бизнес".

Дата и время регистрации:

24 ноября: с 9:00 (Форум соцпредпринимательства).

25 ноября: с 9:00 (Креативные индустрии).

26 ноября: с 8:30 (Стратегия бизнеса).

Важно: Количество мест ограничено. Мероприятие бесплатное, но предварительная регистрация участников является обязательной.

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