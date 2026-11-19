В третьем квартале 2026 года банки и кредитные организации одобряли в Иркутской области 25,7% заявок на автокредиты. Для микрозаймов показатель составил 27,6%, а для необеспеченных кредитов — 15,1%. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ) в исследовании уровня одобрения заявок по регионам России.

По всем трём категориям региональные значения оказались ниже среднероссийских. В целом по стране одобрение получали 26,4% заявок на автокредиты, 28,3% — на микрозаймы и 16,2% — на необеспеченные кредиты, включая наличные займы, кредитные карты и POS-кредиты.

Среди регионов с наиболее высокой долей одобрений автокредитов лидируют Камчатский край и Республика Алтай — по 32,8%.

По микрозаймам первое место занимает Ненецкий автономный округ (32,6%), а по необеспеченным кредитам — Москва (20,7%).

Общероссийский региональный разброс доли одобренных заявок составил 19–32,8% по автокредитам и 12–20,7% по необеспеченным кредитам.