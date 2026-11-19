Осужден житель города Ангарска. Его признали виновным в краже нефти из магистрального нефтепровода, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

В 2023 году мужчина в составе ОПГ организовал хищение нефти. Участники изготовили специальное устройство и врезались в магистральный нефтепровод. «Черное золото» утекало в подземную металлическую емкость. Для контроля за обстановкой использовались камеры видеонаблюдения.

Из нефтепровода было похищено 20 тонн нефти. Общий размер причиненного материального ущерба составил более 1,2 млн рублей.

Преступника приговорили к 4,5 года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.