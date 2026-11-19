В Иркутске в этом году устанавливают новую елку. Ее украсили четырехметровой звездой. Вместе с ней высота праздничного дерева составила 34 метра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Оформление ели разработала известная дизайн-студия по индивидуальному проекту. Акцент сделали на символах региона: ключевыми элементами декора стали изображения бабра и соболя.

Украшение главной елки планируют завершить к 13 декабря, а 26 декабря в 18:00 состоится торжественная церемония включения праздничной иллюминации.

«Главная елка города – это точка притяжения для всех иркутян и гостей областного центра, от мала до велика. В этом году мы хотели подчеркнуть уникальный сибирский колорит, поэтому в основу дизайна легли наши знаменитые символы – бабр и соболь. Мы готовим масштабную программу мероприятий вокруг ели, чтобы каждый житель мог окунуться в атмосферу праздника», – прокомментировала советник мэра Иркутска Инга Корочкина.