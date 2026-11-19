По поручению президента России Владимира Путина правительство РФ продолжает работу по облегчению долговой нагрузки регионов. Подписано распоряжение, в соответствии с которым будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 59,6 млрд рублей 23 субъектам страны, в том числе Иркутской области.

Иркутской области будет списана часть задолженности по бюджетным кредитам в сумме 1,1 млрд рублей, которые в текущем году направлялись на решение социальных вопросов, рассказали в региональном правительстве.

С учетом принятого федеральным центром в апреле текущего года решения о списании Иркутской области части задолженности по бюджетным кредитам, общий объем списания для региона составил в 2026-м 5,4 млрд рублей, или 50% от возможного к списанию объема.

Работа по списанию оставшейся задолженности по бюджетным кредитам будет продолжена в 2027 году.