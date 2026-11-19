Певец Сергей Лазарев едва не опоздал на собственный концерт в Иркутске, застряв в аэропорту Улан-Удэ. Задержка была связана с непогодой. О ситуации он рассказал в своих соцсетях.

Из гостиницы команда выехала ночью. К семи утра планировалось прибыть в Иркутск. Но корректировки в планы внесла разыгравшаяся метель – из-за нее вылет отложили. Несмотря на препятствия, музыкантам все же удалось добраться до столицы Приангарья и успеть на концерт.

«Ураааа! Мы-таки долетели до Иркутска! С задержкой самолета в 10 часов. Выехали в четыре утра… А в итоге улетели в Иркутск в 15:30», – рассказал Лазарев, отметив, что в Приангарья пройдет сразу два концерта.