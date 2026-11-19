В Черемхово обновили две линии электропередачи – фидеры № 3 и № 4 от подстанции «Первомайская». Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

Они питают жилые дома и социальные объекты в центре города – детсады, поликлинику, дворец культуры, бассейн, здания суда и полиции, поэтому их обновление особенно важно для города. В общей сложности от них получает электроэнергию 701 абонент, в том числе 51 многоквартирный дом и 80 юридических лиц.

Старые конструкции были построены еще в советские годы. Их деревянные опоры частично сгнили. Оборудование периодически выходило из строя. При ремонте смонтировали линии с защищенным проводом, использовали опоры с железобетонными стойками. Одну из линий уже запустили, вторую вскоре введут в эксплуатацию.

Работы направлены на снижение риска технологических нарушений и повышение надежности электроснабжения потребителей. Стоимость работ составила 31,08 млн рублей. Проект реализован в рамках инвестиционной программы.