В Братском районе местную жительницу приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов на несовершеннолетнего сына. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, женщина без уважительных причин не платила деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Размер долга превысил 700 тысяч рублей. Ранее ее привлекли к административной ответственности. Поскольку она продолжила уклоняться от уплаты, возбудили уголовное дело.

Суд признал должницу виновной в совершении преступления, назначив ей 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % от заработка в доход государства.