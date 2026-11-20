Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 ноября: 9 902,4199 руб/1 г золота и 120,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 902,4199 руб.

1 грамм серебра - 120,4300 руб.

1 грамм платины - 3 645,8301 руб.

1 грамм палладия - 2 532,2700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 297,2099 р. (2,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6700 р. (4,50%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 153,2901 р. (4,03%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 75,7300 р. (2,90%) .

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