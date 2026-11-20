На этой неделе на участках дорог, обновляемых по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», продолжались работы. Подрядчиком на всех объектах выступает «Иркутскавтодор». В выходные на улице Восточный промузел заасфальтировали заезды, а в 12-м Советском переулке уложили верхний и нижний слои покрытия проезжей части.

«В дорожно-строительный сезон 2027 года на всем протяжении ремонтируемого участка будет выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого нанесут новую разметку и установят ограждения», — сообщили в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

На улице Чернышевского установили новые дорожные знаки и сделали искусственную дорожную неровность на пешеходном переходе около ИрГУПСа. На улице Ширямова уложили верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отличающегося высокой износостойкостью и долгим сроком службы. На улице Розы Люксембург обустроили нижний слой на примыканиях и отрегулировали высоту колодцев; также запланирован перенос нескольких светофоров, а в ближайшее время с проезжей части уберут бетонные блоки — движение пойдет без ограничений.