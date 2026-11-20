Торги 19 ноября на российских фондовых площадках начались в слабом минусе, затем котировки предпринимали попытку развернуться, но во второй половине уверенно развернулись вниз. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, к последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи упал на 2,12%, до 2417,6 пункта, а долларовый РТС опустился на 2,1%.

Значимых внешнеполитических прорывов по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидерами КНР и США на завершившемся сегодня саммите АТЭС, как и ожидалось, не произошло.

«В совместной декларации не упоминался вопрос Украины, что, видимо, расстроило инвесторов, которые надеялись, что произойдут какие-то подвижки в продвижении к мирному соглашению по Украине. На этом фоне индекс Московской биржи отправился к уровням первой декады октября 2400 пунктов», — поясняет эксперт.

«Дополнительное давление на котировки оказало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что после атак Украины на Крымский мост никакого вопроса о временном прекращении огня Россия обсуждать не будет. Еще одним негативным фактором стало отсутствие в повестке переговоров вопроса о начале строительства газопровода "Сила Байкала"», — уточняет Мильчакова.

Впрочем, участники рынка не считают идею мирного урегулирования украинского конфликта полностью утратившей актуальность, иначе российские индексы упали бы на 3–4% минимум.

«Вероятно, на переговорах за закрытыми дверями лидеры России, Китая и США, скорее всего, обсуждали важные вопросы, в том числе возможные пути разрешения украинского конфликта, о которых станет известно несколько позже. Таким образом, у российского фондового рынка сохраняется потенциал роста в среднесрочной перспективе. До конца ноября прогнозируем возвращение индекса Мосбиржи на отметку 2500 пунктов», — считает аналитик.

Нефть марки Brent дорожает на 1,26%, до $93,11 за баррель, на фоне заявлений участников саммита АТЭС о необходимости устранения препятствий в свободной торговле нефтью и нефтепродуктами.

«В уверенный плюс после глубокой коррекции накануне вышли акции Кристалла (+3,1%), менеджмент которого заявил о согласовании реструктуризации долга с крупнейшими кредиторами. В аутсайдерах в преддверии делистинга оказался ЕвроТранс (-22%)», — приводит данные Мильчакова.

Пара CNY/RUB на Мосбирже опустилась на 0,06 руб., до 12,3. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снизилась на 0,38 руб., до 82,02, а пара EUR/RUB — на 0,39 руб., до 90,04.

«На предстоящую сессию прогнозируем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2500 пунктов. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги 20 ноября: 81–83, 89–91 и 12,2–12,5 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.