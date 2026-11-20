В доме №2 в 15-м Советском переулке открыли новое молодежное пространство «ТОЧКА» — бесплатный коворкинг для молодежи от 14 до 35 лет. Оно стало третьим в Иркутске и первым в Ленинском округе. Ремонт, оборудование, технику и мебель приобрели в рамках партийного проекта «Есть решение» и за счет средств фонда поддержки избирательных округов.

«Подобные "ТОЧКИ" уже есть на улицах Декабрьских Событий и Марата. Теперь охватили и Ново-Ленино. Важно, чтобы в каждом районе города были доступные места, где подростки и молодые люди смогут общаться с единомышленниками, работать над проектами, узнавать что-то новое», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Мэр посетил учреждение и обсудил с сотрудниками расширение сети молодежных пространств, в том числе за счет механизма комплексного развития территорий. В «ТОЧКЕ» создано пять зон: лекторий, переговорная, коворкинг, амфитеатр и центральный хаб с кухней и барной стойкой — здесь можно проводить семинары, встречаться с друзьями и заниматься на компьютере.

По словам заместителя директора «Молодежного центра» Романа Малиновича, только в октябре две действующие «ТОЧКИ» посетили более 1200 молодых иркутян; новая площадка удобно расположена рядом с семью школами, тремя техникумами, колледжем и вузом, где планируют проводить лекции по финансовой грамотности, искусственному интеллекту и другим темам. Пространство открыто по будням с 10:00 до 20:00, вход свободный, помещения можно забронировать на сайте «Молодежного центра».