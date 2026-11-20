К текущему утру стало известно следующее: Путин, Си Цзиньпин и Трамп приняли декларацию о мире, движение по пострадавшему от ВСУ Крымскому мосту частично возобновили, Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2027 году, а власти РФ спишут Иркутской области часть долга. Подробнее – в обзоре СИА.

Фото: пресс-служба Кремля

Декларация о мире

По итогам трехсторонней встречи президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин приняли декларацию о мире. Кроме того, они подтвердили недопустимость ядерной войны, в которой не может быть победителей, договорились об энергетическом сотрудничестве, поддержали стремление к реформированию ООН.

Восстановление движения

Движение по Крымскому мосту, пострадавшему от атак ВСУ, постепенно восстанавливают. Накануне открыли движение по первому пути железнодорожной части объекта. Поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань. После ударов Путин заявил, что Россия не будет договариваться о прекращении ударов в отдельных сферах, поскольку мост является исключительно гражданским объектом.

Увеличение МРОТ

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предлагает с 1 января 2027 году установить минимальный размер оплаты труда на уровне 28 935 руб. в месяц – это на 6,8% больше, чем в настоящее время. Сейчас МРОТ составляет 27 093 руб. в месяц. Он служит нижним пределом месячной зарплаты до вычета налогов.

Списание долгов

Правительство России подписало распоряжение, в соответствии с которым будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 59,6 млрд рублей 23 субъектам страны, в том числе Иркутской области. Приангарью спишут часть долга по бюджетным кредитам в сумме 1,1 млрд рублей, которые в текущем году направлялись на решение социальных вопросов.

Реконструкция электросетей

В Черемхово Иркутской области обновили две линии электропередачи – фидеры № 3 и № 4 от подстанции «Первомайская». Они питают жилые дома и социальные объекты в центре города. В общей сложности от них получает электроэнергию 701 абонент, в том числе 51 многоквартирный дом и 80 юридических лиц. Одну из линий уже запустили, вторую вскоре введут в эксплуатацию.