В Иркутской области отремонтируют участок трассы Братск – Усть-Илимск с 168+542-го по 180-й километр. Объявлен электронный аукцион с начальной ценой 1,135 млрд рублей, следует из данных RosTender.info.

Работы охватят 11,458 километра дороги. Подрядчик восстановит дорожное покрытие и земляное полотно, приведет в порядок водоотвод, искусственные сооружения, примыкания и дорожные устройства. Ремонт стратует после заключения контракта. Завершить их рассчитывают к 30 октября 2028 года. Заявки принимают до 4 декабря 2026 года.

Дорога Братск – Усть-Илимск входит в опорную сеть России и связывает Братский и Усть-Илимский районы, ее регулярно приводят в порядок. В 2026 году на трассе уже ввели в эксплуатацию обновленный участок длиной 11 километров.