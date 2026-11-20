Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы: за проголосовали 383 депутата, 33 воздержались. Третье чтение назначено на 24 ноября. Правительственные поправки затронули около 8,7 трлн рублей на все три года, но общие параметры бюджета остались прежними. Об этом пишет газета «Известия».

Ко второму чтению поступило 817 поправок, из которых 695 рекомендовали принять и 41 отклонить. В 2027 году доходы запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,7 трлн, дефицит — 5,4 трлн (2,2% ВВП). В 2028-м поступления вырастут до 45,8 трлн, расходы — до 51 трлн, дефицит сократится до 5,1 трлн (1,9% ВВП); в 2029-м доходы достигнут 48,62 трлн, траты — 53,87 трлн, разрыв увеличится до 5,3 трлн, но его доля в ВВП останется на уровне 1,9%. Среди главных направлений перераспределения Минфин ранее назвал оборону и безопасность, сумму отдельно не раскрывая.

Часть зарезервированных на нацпроекты средств закрепили за конкретными задачами: 15,4 млрд — на кампус «Сириус» для более чем 5 тыс. студентов и преподавателей, 26,2 млрд — на 50 передовых инженерных школ, 196 млрд — на нацпроекты технологического лидерства.

Финансирование льготных образовательных кредитов вырастет почти на 19 млрд, на датчики непрерывного измерения глюкозы выделят более 21 млрд — ими смогут пользоваться свыше 60 тыс. детей и почти 40 тыс. беременных женщин с диабетом, 16 млрд предусмотрено на субсидии производителям литийионной продукции.

Расходы на льготный лизинг транспорта за три года вырастут на 39 млрд, до почти 75 млрд (не менее 42 тыс. единиц техники), на льготные автокредиты добавят почти 24 млрд.

РЖД в 2027 году получат 20 млрд на работу локомотивов, 12 млрд предусмотрено на морскую доставку грузов в Калининградскую область, еще более 31 млрд — на ремонт региональных и местных дорог, 5 млрд — на обновление почтовых отделений в селах. На развитие сельских территорий в 2027-м выделят 36,3 млрд — на 21 млрд больше первоначального плана. Из 3,6 трлн рублей, предусмотренных регионам на 2027 год, ко второму чтению распределили 3,4 трлн.

Напомним, что бюджет Иркутской области на 2026 год с учетом внесенных изменений и летней корректировки имел следующие параметры: доходы – 284,6 млрд рублей, расходы – 310,5 млрд рублей. Как отмечает региональный Минфин, финансовые трудности начались из-за серьезного проседания налоговых поступлений — казна недосчиталась около 30 млрд рублей на фоне резкого роста расходов. По данным Счетной палаты, в начале года Приангарье даже попало в топ-5 регионов России по размеру дефицита.