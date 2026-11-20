19 ноября в Шэньчжэне, на полях саммита АТЭС, состоялась первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в резиденции "Цилинь Шаньчжуан", которые продлились полтора часа. По итогам саммита была принята Декларация о мире, сообщает газета "Ведомости".

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Главные итоги саммита

Лидеры трех держав заявили о приверженности реформированию ООН, чтобы организация могла эффективнее реагировать на вызовы. В документе подчеркивается, что в ядерной войне не может быть победителей, и фиксируется необходимость диалога по снижению ядерных рисков. Также стороны подтвердили намерение увеличить производство и поставку продуктов нефтепереработки "на благо всех стран".

Слова лидеров

Си Цзиньпин назвал встречу "рубежной" и напомнил, что добрые отношения крупных держав делают мир безопасным. Он призвал к полному запрету ядерного оружия.

Дональд Трамп заявил, что лидеры действительно "пишут историю". Он отметил, что США, Россия и Китай несут ответственность за планету, и выразил надежду на завершение конфликта на Украине.

Владимир Путин подчеркнул, что если не договоренность, то "взаимное понимание имело место". Он подтвердил, что обсуждал украинский вопрос с коллегами и выразил надежду на продолжение такого диалога.

Отметим, встрече предшествовали двусторонние контакты. Трамп, увидев пресс-секретаря Дмитрия Пескова, публично похвалил его работу. Сам саммит проходил на фоне протокольных жестов доброй воли: оркестр исполнил для российской делегации фрагмент из "Щелкунчика", а Трамп, входя в зал переговоров, лично представил Путина журналистам как "своего друга".