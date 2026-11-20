Правительство существенно переработало первоначальный вариант налоговых поправок после бурных обсуждений с бизнесом и депутатами. На пленарном заседании 19 ноября Госдума приняла законопроект во втором чтении. Итоговый документ стал результатом компромисса: из него исчезли наиболее спорные нормы, но появились новые механизмы контроля, сообщает газета "Ведомости".

Что изменилось ко второму чтению

Изначально кабмин предлагал радикальные меры: пятиступенчатую шкалу НДФЛ на пассивные доходы, налог для ПИФов на пассивные доходы и НДС 22% на все товары из-за рубежа. Однако ко второму чтению градус радикализма снизили.

Маркетплейсы: Отказались от полной передачи контроля за продавцами цифровым платформам и уточнили правила взимания НДС на импорт.

Отказались от полной передачи контроля за продавцами цифровым платформам и уточнили правила взимания НДС на импорт. ПИФы: Налог на прибыль с пассивного дохода не будет взиматься, если фонд распределяет не менее 90% дохода пайщикам.

Налог на прибыль с пассивного дохода не будет взиматься, если фонд распределяет не менее 90% дохода пайщикам. УСН: Регионы сохранят право на пониженные ставки, но теперь только для приоритетных отраслей (производство, сельское хозяйство, НКО и церковь).

Регионы сохранят право на пониженные ставки, но теперь только для приоритетных отраслей (производство, сельское хозяйство, НКО и церковь). Контроль: Правительство отказалось от идеи учитывать общее финансовое положение группы компаний при налоге на сверхдоходы из-за технических сложностей. Из списка налогооблагаемых ископаемых исключили марганец, хром, вольфрам и молибден.

"В рамках Конституции и здравого смысла"

Доработка законопроекта прошла под этим девизом. Как отмечает партнер "МЭФ Legal" Вадим Зарипов, прослеживается четкий тренд на обеление экономики. Несмотря на большой объем данных о скрытых доходах, эксперты не ждут проблем с администрированием: ФНС будет использовать ИИ-скоринг и экстерриториальный контроль, а взыскивать долги сможет без суда.

Налоговый консультант Александра Седова подчеркивает, что новации формируют новую фискальную реальность, перераспределяя нагрузку на потребление и инвестиции. Основной прирост доходов бюджета в 2027 году ожидается от прогрессии по НДФЛ, налога на сверхдоходы и введения 22% НДС на e-commerce.