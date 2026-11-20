Оптимизм, вызванный ожиданиями от саммита АТЭС, иссяк: российский рынок акций не смог закрепиться на высоких уровнях и устремился вниз. Индекс МосБиржи переписал месячный минимум, опускаясь к психологической отметке 2400 пунктов, что спровоцировало фиксацию прибыли инвесторами.

Валютный и долговой рынки

На валютном рынке рубль демонстрировал неустойчивую динамику, однако к вечеру смог укрепиться к юаню, закрывшись в заметном плюсе. В то же время рынок облигаций остается под давлением: индекс гособлигаций RGBI снижается четвертый день подряд и также обновил месячный минимум.

Драйверы падения

Рынок остро отреагировал на итоги трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Несмотря на принятие декларации о мире, отсутствие упоминания украинского конфликта и конкретики по новым экономическим стимулам разочаровало инвесторов.

Дополнительным негативом стали заявления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции: он подтвердил наличие жестких условий для переговоров и указал на неготовность украинской стороны к уступкам, что вернуло в повестку риски эскалации.

Коррекция к вечеру

Во второй половине торгов наметился отскок, который получил продолжение на вечерней сессии. Поводом для сдержанного оптимизма стали заявления канцлера ФРГ о возможном возобновлении переговоров в формате "Украинистана" и готовности обсуждать смягчение санкций. Это позволило индексам сократить серьезные потери четверга.