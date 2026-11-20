Госдума 19 ноября приняла во втором чтении поправку, сокращающую перечень видов деятельности, для которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН. Льгота сохранена для производственного и аграрного малого бизнеса, но убрана для торговли, строительства, транспорта, туризма, общепита и IT. По мнению Минфина и депутатов, это устранит недобросовестную налоговую конкуренцию между регионами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«В регионах много беспокойства по этому поводу. Мы направили в Минфин и Госдуму письма, где изложили нашу позицию», — сказал глава «Опоры России» Александр Калинин.

УСН — спецрежим для малого бизнеса со ставками 6% с доходов или 15% с «доходов минус расходы»; регионы могут снижать их до 1% и 5% соответственно. До 2026 года они сами решали, кому давать льготу, теперь — только по 88 видам деятельности из классификатора ОКВЭД, утвержденным правительством; поправка сокращает список до 21 вида, в основном производства и переработки сельхозпродукции.

Самый массовый профиль МСП — торговля, которой, по данным «Опоры России», занимаются 2,3 млн предпринимателей (около 40% всех), — из перечня исключен, в том числе онлайн-торговля, что может увеличить нагрузку на селлеров маркетплейсов. Льгот не будет также в строительстве, транспорте, общепите, туризме и IT.

Эксперты расходятся в оценках: одни считают, что поправка решает давнюю проблему конкуренции регионов за налоговую базу, но задевает и добросовестных предпринимателей; другие не видят критики, так как включение вида деятельности в перечень не обязывает регион снижать налог. Глава ТПП РФ Сергей Катырин прогнозирует массовое закрытие предприятий в отраслях, лишающихся льгот, поскольку они «уже работают на грани рентабельности».

Напомним, что налоговая реформа упрощенной системы налогообложения проходит поэтапно с 2025 по 2027 год. Главное нововведение — введение обязанности платить НДС для бизнеса на «упрощёнке» и поэтапное снижение порога доходов, освобождающего от этого налога.

Порог выручки для освобождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей в год. При этом общий лимит доходов для сохранения права на УСН составил 490,5 млн рублей.