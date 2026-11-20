В Иркутской области арендаторов участка в лесу признали виновными в уничтожении среды обитания диких животных. Ущерб оценили в несколько миллионов, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, один из арендаторов лесного участка в Нижнеудинском районе при заготовке древесины причинил ущерб животному миру в связи с уничтожением среды его обитания. В добровольном порядке ущерб не возмещен.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании более 11 млн рублей, который был удовлетворен. Ответчик пытался оспорить решение, но сделать это не получилось.