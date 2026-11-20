Крупнейшие сервисы доставки попросили власти отложить минимум до 2029 года введение ограничений для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах. Законопроект Минтранса запрещает им ездить по тротуарам и пешеходным зонам на транспорте мощностью от 0,25 до 4 кВт и скоростью 25 км/ч, а также обязывает иметь права категории «М». Об этом пишет газета «Ведомости».

«В этой связи Ассоциация считает необходимым предусмотреть достаточный переходный период — не ранее чем на 2029 г.», — говорится в письме.

Письмо Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний ушло премьер-министру Михаилу Мишустину, министрам промышленности и торговли Антону Алиханову, транспорта Дмитрию Ядрову, экономического развития Максиму Решетникову и мэру Москвы Сергею Собянину.

В ассоциацию входят Ozon, Wildberries & Russ, X5, «Вкусвилл», «Яндекс лавка» и «Яндекс еда», «Купер», «Самокат», «Магнит» и «Лента». По словам бизнеса, на выполнение новых требований нужно время: курсам — массово получить права, компаниям — закупить и поставить новые велосипеды, изменить маршруты и создать инфраструктуру, «которая не может быть обеспечена одномоментно».

Напомним, что в мае 2026 года Дума Иркутска поддержала введение зон запрета движения для СИМ. В перечень вошли площадь графа Сперанского, сквер имени Кирова и мемориальный комплекс «Вечный огонь».