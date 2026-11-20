В иркутском микрорайоне Ново-Ленино снесли нелегальный торговый центр, который располагался на улице Розы Люксембург напротив остановки «Автостанция». Подробности рассказали в УФССП по региону.

Фото: УФФСП по Иркутской области

Известно, что центр с десятками павильонов под общей крышей построили самовольно, в связи с чем объект потребовали снести. Поскольку решение не исполнялось, владелице ограничили право выезда за границу и вынесли постановление об уплате исполнительского сбора, а также привлекли к административной ответственности.

Эти меры оказались эффективными – за свой счет собственница снесла торговый центр и освободила участок.