В столице Приангарья управляющая компания «Иркутск-Сити» и Cosmos Hotel Group готовят к открытию новый четырехзвездочный Cosmos Selection Иркутск Отель. Он будет располагаться на территории делового квартала «Иркутск-Сити». Открытие запланировано на второй квартал 2027 года, сообщили СИА представители бренда Cosmos.

Фото предоставлено брендом Cosmos

«В Иркутской области уже сформировался спрос на качественную и новую гостиничную инфраструктуру, а в последние годы растет деловая активность областного центра и интерес к поездкам на Байкал и в Восточную Сибирь. Первый отель сети Cosmos в регионе находится в деловом квартале Иркутска и имеет удобное расположение до ключевых транспортных узлов, что позволит работать со всеми категориями гостей. Мы также рассчитываем, что новый объект станет востребованной площадкой для размещения бизнес-путешественников и проведения деловых мероприятий», – рассказал вице-президент по развитию сети Cosmos Hotel Group Денис Денисов.

Новый отель на 161 номер займет девять этажей и будет ориентирован на деловых путешественников, туристические группы и индивидуальных гостей, которые посещают Иркутскую область. Гостям предложат номера категорий «Стандарт» и «Джуниор Сюит».

Отель будет находиться примерно в 10 минутах езды от международного аэропорта города, а добраться до туристического поселка Листвянка на озере Байкал от гостиницы можно за 1 час на машине.

На территории отеля будет работать ресторан на 120 посадочных мест. Для проведения деловых мероприятий предусмотрен конференц-пространство площадью 350 квадратных метров с возможностью объединения залов, а также отдельная зона для кофе-брейков и фуршетов. Инфраструктура отеля позволит проводить корпоративные мероприятия и организовывать групповое питание.

«Интерьер и сервис отеля – ключевые элементы сочетания бизнеса и отдыха, на которые обращают внимание современные путешественники, привыкшие к комфорту. Новый отель Cosmos Selection Иркутск в «Иркутск-Сити» позволит удовлетворить растущий спрос на услуги проживания в нашей локации», – прокомментировал исполнительный директор ООО «Иркутск-Сити Отель» Александр Курепов.

Проект строительства нового отеля реализует управляющая компания «Иркутск-Сити», которая занимается развитием одноименного делового квартала. На сегодняшний день уже построены и функционируют четыре современных бизнес-центра, а также завершается строительство еще двух объектов по технологии build-to-suit.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что турпоток устойчиво растет: в 2025 году Приангарье посетили более 2 млн человек, к 2036 году регион планирует принимать свыше 3,5 млн человек