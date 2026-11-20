Полицейские Иркутска задержали курьера телефонных мошенников, который забрал у местной жительницы более 7,6 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Молодой человек получил предложение о дополнительном заработке в Интернете – быть курьером аферистов. Прибыв в Приангарье из другого региона, он забрал рюкзак с 7 млн рублей у местной жительницы, которую заранее «обработали» коллеги, и отвез его на сельский участок, расположенный неподалеку от кладбища, где ему поручили спрятать деньги в заранее подготовленной яме.

Известно, что еще 600 тысяч рублей потерпевшая перевела на указанные мошенниками реквизиты. Расстаться с деньгами женщину убедили под предлогом «пересчета средств казначейства».

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.