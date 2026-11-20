Концессионное соглашение на реконструкцию аэродрома в городе Бодайбо Иркутская области могут заключить уже в 2027 году. Об этом сообщила журналистам врио главы Росавиации Наталья Андрианова в кулуарах Транспортной недели.

«Вышло распоряжение по Бодайбо. В правительстве находится проект распоряжения по Нарьян-Мару – мы надеемся, до конца года он тоже будет принят. Эти две концессии в начале года мы заключим. Кемерово у нас в высокой степени проработки, тоже планируем в следующем году завершить эту работу», – цитирует слова Андриановой ТАСС.

В соответствии с соглашением планируется построить новую искусственную взлетно-посадочную полосу, способную обслуживать самолеты SJ-100. Также обустроят перрон для стоянки шести воздушных судов, рулежную дорожку и патрульную автодорогу. Запланирована реконструкция и существующей гравийной ВПП, а также подъездной дороги.