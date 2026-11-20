В середине ноября биткоин опускался примерно до $61 тыс. — минимального уровня за четыре месяца, а утром торговался в районе $61,9–62,1 тыс. За несколько недель криптовалюта потеряла около 20% стоимости, а от октябрьского пика падение оказалось еще глубже. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

«Биткоин и технологические акции часто принадлежат к одной категории рисковых активов. Когда инвесторы начинают опасаться дальнейшего снижения рынка, они продают и криптовалюты, и технологические бумаги, предпочитая держать деньги в наличности», — объяснила CoinDesk аналитик Bitget Wallet Лейси Чжан.

Среди причин падения — отток из американских спотовых биткоин-ETF: средства выводились семь торговых сессий подряд, а совокупный отток достиг примерно $1,9 млрд; только за одну среду инвесторы забрали более $300 млн.

Второй фактор — ожидания повышения ставки ФРС в декабре (вероятность оценивалась примерно в 92%) и рост доходности десятилетних гособлигаций США до 5,15%: инвесторы предпочитают менее рисковые инструменты. Падение ускорили массовые ликвидации кредитных позиций — за один из периодов распродажи объем ликвидаций криптофьючерсов превысил $2 млрд за 24 часа, около 77% приходилось на длинные позиции. Кроме того, коррекция затронула технологические акции: биткоин падал одновременно с бумагами Nvidia и фондами полупроводниковой отрасли, а перетока капитала из AI в криптовалюты не произошло. Дополнительным фактором неопределенности стало предстоящее IPO Anthropic, оцениваемое более чем в $100 млрд.

Сейчас ситуация остается напряженной:

за сутки ликвидации составили около $170 млн (79% — длинные позиции), открытые фьючерсные позиции — около $41,6 млрд, индекс страха и жадности — около 11 из 100. Аналитики следят за диапазоном $60–62,6 тыс.: по оценке Nansen, это важная зона поддержки, и если биткоин не удержит ее, давление продавцов усилится. CryptoQuant отмечает, что краткосрочные инвесторы в наиболее убыточном положении с июля — средняя цена их покупки примерно на 20% выше рынка, но это не значит, что дно достигнуто. Wintermute назвала сигналами улучшения возвращение выше $68 тыс. и возобновление притока в ETF, а Nansen — выход выше 200-дневной средней около $73 тыс.