Специалисты Иркутской электросетевой компании под руководством экспертов из Казани обучаются работам под напряжением на объектах от 1 до 10 кВ. Главное преимущество таких работ — потребители остаются со светом: ремонты проходят без отключений. Для Сибири практика крайне редкая, и ИЭСК первой развивает это направление в Приангарье.

«Безусловно, главным фактором для нас является безопасность проведения работ. Поэтому особое внимание уделяется не только получению навыков, но и безупречному знанию правил охраны труда», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер ИЭСК Александр Хромцов.

С начала года четыре бригады уже выполняли работы без отключений на объектах напряжением до 1 кВ — за 2026 год таких работ было более 1000, а штат специалистов этого класса напряжения увеличили до 20 человек. Теперь энергетики переходят к более высокому классу — до 10 кВ. На обучение, помимо бригад из Иркутска, отправили специалистов центральных и западных электрических сетей, обслуживающих центральную часть региона; уже в следующем году они будут ежедневно работать на объектах под напряжением.