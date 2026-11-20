Британское издание Times Higher Education (THE) составило рейтинг лучших мировых вузов по продвижению междисциплинарных исследований. В него вошли Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет.

В общемировом списке, включающем 1058 университетов из 102 стран, ИрНИТУ занял позицию в группе 601–800, ИГУ – в группе 801-1000. Среди 42 российских вузов ИрНИТУ расположился на восьмом месте, ИГУ – на девятом месте.

В одной группе с ИрНИТУ находятся Казанский государственный энергетический университет, Кемеровский государственный университет, Лобачевский государственный университет Нижнего Новгорода и другие, с ИГУ – МИРЭА, РЭУ им. Плеханова, Пермский государственный университет и другие.

Методология рейтинга THE Interdisciplinary Science Ranking опирается на данные о публикациях в международных журналах и их цитировании. Оценивались 11 показателей, которые разделены по трем ключевым направлениям: ресурсы, текущая деятельность, результаты.