В Иркутской области арестованы мужчины, обвиняемые в незаконной добыче птиц, занесенных в Красную книгу. Подробности рассказали в региональной полиции.

Фото: полиция Иркутской области

По версии следствия, в сентябре 2026 года двое мужчин с помощью нелегальных орудий охоты в Иркутской области незаконно ловили краснокнижных сапсанов, чтобы затем продать их за границей коллекционерам. Преступников поймали сотрудники ФСБ.

В автомобиле обнаружили различные приспособления для отлова птиц. Приспособления для охоты нашли и у обвиняемых дома во время обысков.

Мужчины заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.