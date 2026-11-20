МТС установила новое телеком-оборудование LTE в микрорайоне, который строится для сотрудников Иркутского завода полимеров в Усть-Куте. Это первый новый микрорайон города, построенный со времен СССР, он рассчитан на проживание 3000 человек.

Новое оборудование обеспечило качественную связь на всей территории микрорайона. Помимо жилых домов, покрытие LTE охватывает и объекты социальной инфраструктуры, которые возводятся вместе с кварталами - школу, детские сады, спортивный комплекс и досуговый центр, а также коммерческие помещения на первых этажах, где откроются магазины, кафе и парикмахерские.

Уверенный сигнал получили и строители, работающие на площадке.

«Усть-Кут – один из ключевых промышленных центров Приангарья, и новый микрорайон для сотрудников Иркутского завода станет знаковым проектом для города и региона в целом. Пока строители возводят дома и социальную инфраструктуру, мы разворачиваем сеть, чтобы к моменту заселения связь LTE уже работала. Первые жители, которые получат ключи уже до конца года, с первого дня смогут пользоваться цифровыми сервисами для работы, учебы и общения, при этом наша сеть готова к растущей нагрузке», – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.