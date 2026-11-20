Рост стоимости услуг связи в России может ускориться в ближайшие годы. Такая перспектива предусмотрена в проекте обновлённой Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленном Минцифры. Об этом сообщают «Известия», ознакомившиеся с документом.

«В течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли», — говорится в проекте стратегии.

По данным документа, в 2021–2025 годах интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% ежегодно. При этом доходы операторов от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа росли только на 8% в год, а общий уровень потребительских цен повышался в среднем на 10,5%.

В Минцифры пояснили, что представленные сценарии не означают автоматического повышения тарифов. Изменение стоимости услуг должно быть обосновано расходами на модернизацию и развитие сетей. В ведомстве также отметили, что за последние десять лет интернет-трафик в стране вырос почти в девять раз.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2026 года голосовой трафик в российских мобильных сетях вырос на 25–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом мобильный интернет-трафик впервые сократился примерно на 10–12%, тогда как объем передачи данных в фиксированных сетях, напротив, увеличился на 18–20%.

Напомним, что в октябре 2025 года Роскомнадзор принял решение ограничить работу популярных зарубежных мессенджеров, подчеркнув необходимость защиты граждан от преступников. После введения ограничений, операторы фиксируют значительный рост традиционного голосового трафика.