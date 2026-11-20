Реальная годовая выручка от сдачи квартиры в аренду в России за год уменьшилась почти на 14%, или примерно на 56 тыс. рублей на один объект. К таким выводам пришли «Известия», сопоставив динамику арендных ставок, инфляцию и продолжительность поиска арендаторов.

В сентябре 2026 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья составила 34,5 тыс. рублей в месяц — на 5% меньше, чем годом ранее. Одновременно потребительские цены выросли на 6,35%. Кроме того, средний срок поиска жильцов увеличился с 28 дней в 2025 году до 40 дней в 2026-м.

По расчётам издания, потенциальная годовая выручка собственника снизилась с 402 тыс. рублей в 2025 году до 369 тыс. рублей в 2026-м. С учётом инфляции реальный доход составил около 347 тыс. рублей в ценах сентября прошлого года.

Напомним, что средний темп роста цен на новостройки в Иркутске в третьем квартале 2026 года составляет 5,6% в годовом выражении за квадратный метр и 4,8% за квартиру в целом. Средняя цена за квадратный метр: 183 349 рублей, средняя цена лота – 9,49 млн рублей.