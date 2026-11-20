Инфляционные ожидания россиян в ноябре 2026 года вновь начали расти после неожиданного снижения в октябре. По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, такая динамика не стала сюрпризом.

Согласно результатам очередного ежемесячного опроса, который проводит агентство «инФОМ» совместно с Банком России, в ноябре показатель увеличился с 13,2% до 13,5%.

«Иными словами, будущий рост цен через год жители страны оценивают в текущем месяце на 0,3 процентного пункта выше, чем месяц назад», — отметила аналитик.

Одновременно с ростом инфляционных ожиданий увеличилась и субъективная оценка респондентами наблюдаемой, или личной, инфляции. В ноябре она составила 15% против 14,5% месяцем ранее, прибавив 0,5 процентного пункта.

Мильчакова объясняет изменение настроений покупателей несколькими факторами. В частности, в ноябре перестал действовать фактор сезонной плодоовощной дефляции, что привело к ускорению недельной инфляции.

«Это соответствующим образом влияет на настроения простых покупателей», — пояснила эксперт.

Еще одним фактором стало повышение тарифов ЖКХ. По оценке аналитика, произошедшее в октябре второе с начала года повышение уже трансформировалось в потребительские цены и повлияло на инфляционную динамику.

Кроме того, на настроения населения продолжают воздействовать периодические атаки украинских БПЛА на некоторые нефтеперерабатывающие заводы в регионах.

«Они вновь вызывают к жизни отголоски топливного кризиса и влияют как на инфляцию, так и на инфляционные ожидания населения», — отметила Мильчакова.

Вместе с тем рост инфляционных ожиданий остается сдержанным, несмотря на внешние вызовы. По мнению аналитика, одним из факторов, ограничивающих его, выступает крепкий рубль.

Данные Росстата также указывают на ускорение роста потребительских цен. В период с 10 по 16 ноября недельная инфляция в России составила 0,19%. Неделей ранее показатель был на 0,2 процентного пункта ниже.

«С начала месяца недельная инфляция показывает достаточно активную динамику. По итогам ноября инфляционная картина может выглядеть более тревожной, чем в начале осени», — считает эксперт.

На этом фоне аналитик не ожидает изменения денежно-кредитной политики в декабре.

«Мы ожидаем, что в декабре совет директоров Банка России снова сохранит неизменной ключевую ставку, оставив ее на уровне 14% годовых», — заключила Мильчакова.