В октябре 2026 года в России зарегистрировали 45 новых легковых автомобилей люксовых брендов. Такие данные привёл сооснователь и директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

Это на 28,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда на учёт поставили 63 машины. При этом по итогам десяти месяцев рынок показал небольшой рост: продажи составили 601 автомобиль, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Среди марок по итогам января–октября лидирует Rolls-Royce с результатом 189 автомобилей, хотя показатель снизился на 1%. На втором месте Bentley (164 машины), на третьем — Lamborghini (163 автомобиля), продажи которой выросли на 30%. Также в пятёрку вошли Ferrari (59 машин, −9%) и Aston Martin (15 машин, −29%).

Ранее стало известно, что за 8 месяцев 2026 года напрямую из Южной Кореи в Россию ввезли 23 тыс. легковых автомобилей с пробегом старше 3 лет. Это на 63% меньше, чем за январь–август прошлого года, когда было ввезено 61,6 тыс. штук.