В Иркутске по итогам ноябрьской аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков экзамен успешно сдали 12 из 18 претендентов. Впервые среди участников были студенты направления «Туризм»: две учащиеся Иркутского государственного университета получили право профессионально проводить экскурсии в регионе.

Возможность проходить аттестацию без дополнительного профессионального образования появилась у студентов в 2025 году после изменения федерального законодательства. Такое право получили совершеннолетние учащиеся колледжей и вузов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по профильной дисциплине.

После экзамена девушки смогут официально оказывать экскурсионные услуги в Иркутской области. Их включат в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а результаты аттестации будут действовать пять лет.

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Николаевой, допуск студентов к аттестации позволяет молодым специалистам начинать карьеру еще во время учебы и способствует подготовке кадров для региональной туриндустрии.

Напомним, что всего в Иркутской области аттестовано 427 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Работа по повышению качества экскурсионного обслуживания и подготовке специалистов ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».