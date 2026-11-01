Иркутская «Точка кипения» стала центром дискуссии о том, как скорректировать Стратегию развития Иркутской области до 2036 года. Представители власти, бизнеса и науки собрались, чтобы обменяться мнениями. Центральной темой, наряду с энергетикой, стал вопрос газификации Иркутской агломерации.

Сколько ресурсов нужно Приангарью на 20 лет вперёд?

С фундаментальным докладом выступил Сергей Астафьев, доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики строительства, промышленности и предпринимательской деятельности БГУ, заслуженный экономист РФ. Он представил анализ долгосрочных планов застройки муниципалитетов на 20 лет вперёд в рамках Иркутской агломерации. Используя ГИС-технологии, спутниковые снимки и данные Росреестра, эксперт математически просчитал тренды и дал прогноз потребности региона в газе для Иркутской агломерации, которая уже стала единым экономическим пространством.

По его оценке Иркутская агломерация к 2044 году может потреблять до 5 млрд куб в год.

Как получилась эта цифра? Учёный изучал темпы застройки каждого муниципалитета – от Хомутово до Мамонов – а также оценивал плотность жилой, коммерческой и социальной застройки.

«К 2044 году, по нашим прогнозам, в Иркутске может быть построено – 11 млн. кв м, в Марковском МО – 2,8 млн, в Урике – 1,5 млн», – привел цифры Астафьев.

Прогнозируемое энергопотребление будущих жилых массивов и коммерческих предприятий переводилось в потребность в газе.

«Мы посчитали, сколько нужно энергии в киловаттах. Перевели их потом в кубометры газа, исходя из производительности котлов. Эти расчёты есть, но работа ещё не завершена», – пояснил Сергея Астафьев.

Предварительно, только для будущего жилищного строительства в агломерации к 2044 году потребуется порядка 4 млрд куб. м газа в год. Реальные цифры могут быть выше. По ИЖС аналитики учитывали энергопотребление, исходя из текущей нормы электрической мощности 15 кВт на дом, но опросы, по словам спикера, показали, что четверть домовладельцев готова увеличить потребление в два раза. С учётом желания людей использовать газ для отопления и увеличения энергомощностей оценка потребности в газе возрастает до 5 млрд куб. м в год.

А если газа не будет?

Эксперт подчеркнул, что газ особенно критичен для развития многоквартирной застройки и центра агломерации. Тогда как индивидуальная застройка может развиваться и на электричестве – при наличии свободных генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры. Причем текущий дисбаланс в строительстве: 80–90% объёмов жилья приходится на ИЖС и только 13–15% – на многоквартирные дома (МКД) – наглядный пример того, как будет развиваться агломерация, если не появится альтернативы газу.

«Если газа нет, а электроэнергия есть, ИЖС будет и дальше рулить», – указывает Сергей Астафьев.

Чтобы доказать свою мысль, Астафьев попросил искусственный интеллект «застроить» Хомутово с учетом этих условий.

«Результат ИИ – все поля будут застроены до горизонта. Но Хомутово останется таким же, как сегодня: хаотичная застройка, отсутствие инфраструктуры. Экология будет хуже, пробки – больше», – подчеркнул эксперт.

Пороговый объем для переговоров – 10 млрд кубометров. И он достижим

Цифра в 5 млрд кубометров газа в год – лишь часть картины.

«Этот объем необходим для будущего жилья. Но и имеющиеся сегодня угольные ТЭЦ, котельные, промузлы – это тоже потенциальные потребители. На Байкале газ также был бы востребован. Конечно, трубу туда вести нет смысла, но если здесь будет некий перерабатывающий завод, можно сжать [газ] и туда возить», – пояснил эксперт.

И если учитывать перевод на газ существующих угольных котельных, промышленных предприятий и коммунального сектора, то суммарная потребность региона приближается к 10 млрд куб. м в год. Такие объемы, по мнению эксперта, могут быть пороговым значением для начала предметных переговоров с газовиками. По мнению Астафьева, сейчас гарантированным потребителем является только Иркутская агломерация.

Эксперт подчеркнул, что перевод жилого фонда с угольных ТЭЦ на газ – это вопрос не только комфорта, но и экологии. Поскольку Иркутск, Ангарск и Шелехов входят в число самых загрязнённых городов страны, этот шаг критически необходим для улучшения здоровья населения и снижения смертности.

«А если подумать не только об Иркутской агломерации, то нужно обязательно включить в расчёт Слюдянский район. Сегодня там действуют федеральные законы об экологии и сохранении Байкала, – отмечает эксперт. – И это ещё никто не брал в расчёт: туристический бизнес, который должен развиваться на нашей территории. И лучше бы, чтобы он развивался на экологически чистом газе».