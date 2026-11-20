С 2027 года объекты культурного наследия (ОКН) планируют включать в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Это должно упростить привлечение инвесторов к восстановлению исторических зданий и сократить количество административных процедур. Об этом сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов на Всероссийском совещании по вопросам экономики культурного наследия.

«Для сохранения объектов культурного наследия считаем важным осуществить интеграцию объектов культурного наследия в проекты комплексного развития территории. При разработке мастер-планов памятники истории и культуры должны стать частью городской среды, что значительно повысит туристическую привлекательность регионов. Мы надеемся, что данная инициатива будет вскоре реализована в рамках нового законопроекта о мастер-планах и со следующего года мы начнем планомерную работу по ее реализации», — отметил Анатолий Азизов.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о наделении ДОМ.РФ полномочиями агента по работе с региональными и муниципальными объектами культурного наследия. Среди других предложений — продление сроков приема заявок на торгах и снижение начальной стоимости объектов без повторной оценки, если инвесторы не проявили к ним интереса.

Сенаторы также выступили за изменение земельного, лесного и водного законодательства, чтобы упростить восстановление усадебных комплексов и сохранить их историческую целостность. В частности, предлагается предоставлять некоторые прилегающие земельные участки без торгов собственникам, уже взявшим на себя обязательства по восстановлению усадеб.