Иркутск стоит на пороге энергетического кризиса – город рискует столкнуться с депопуляцией и остановкой развития из-за отсутствия тепловых мощностей надежной тепловой инфраструктуры. В ходе обсуждения, как скорректировать Стратегию развития Иркутской области, состоявшемся в «Точке кипения» Сергей Куимов, бывший топ-менеджер «Иркутскэнерго», объяснил, почему привести газ в регион с дешевой электроэнергией проблематично, и предложил честно прописать в документе причину, по которой Иркутская область стала энергодефицитным регионом.

Фото C. Астафьева

«Хомутово не Ангарск»

Как энергетик со стажем, Сергей Куимов предложил сменить фокус дискуссии. Вместо вопроса «нужен газ или нет», он призвал посмотреть в корень проблем: почему Иркутская область стала энергодефицитным регионом, а Иркутск остался без тепловых мощностей.

«Одной из главных причин является безудержное потребление электроэнергии населением на нужды отопления, – заявил Сергей Куимов. – Я помню Хомутово лет 25 тому назад. Мне хочется задать вопрос – почему Хомутово сейчас потребляет электроэнергии столько же, сколько Ангарск, в котором 250 тысяч населения?»

Причина, по мнению эксперта, в аномально дешевой электроэнергии.

«В Бурятии стоимость киловатт-часа для населения – 5 руб. В Сочи, в Москве – 7 руб. А у нас на селе – 1,4 руб. И с каждым годом энергия дешевеет, потому что индексация цены на электроэнергию ниже, чем инфляция. При этом нигде в стратегии Иркутской области не звучит вопрос: «А как остановить это?» – обратил внимание Сергей Куимов.

По его словам, стоимость мощности, которую обеспечит строящаяся в Усолье-Сибирском генерация, составит более 3 рублей за киловатт-час в сегодняшних ценах.

«И если мы начнем и эти мощности отдавать по 1,4 рубля для сельского населения – как это будет называться? При таких тарифах мы газ сюда не приведем. Есть принцип одного ввода. Туда, где уже есть дешевая электроэнергия, газ никто не потащит», – указал эксперт.

По его словам, в Стратегии Иркутской области об этом не упоминается. При корректировке документа также звучит только тезис о необходимости газа. Эксперт настаивает: в Стратегии должны быть прописаны причины текущего дефицита и их устранение, иначе любые планы по газификации останутся лишь «рассуждениями на бумаге».

«Нет тепла – нет развития»

Касаясь дефицита тепловых мощностей в Иркутске, Сергей Куимов заявил, что без решения этого вопроса городу грозит депопуляция.

«БЭК не может выдавать разрешение на техническое присоединение: нет мощностей. Дожили! Сегодня Иркутск – единственный город в Сибири, который практически имеет один-единственный источник тепла. Это Ново-Иркутская ТЭЦ. Один! Любой уважающий себя сибирский город имеет как минимум два теплоисточника, а как правило – еще больше. В Улан-Удэ – два теплоисточника, хотя Улан-Удэ в два раза меньше Иркутска», – подчеркнул он.

Эксперт поставил вопрос ребром: что такое тепло – товар или социальное обязательство власти перед обществом?

«Если 2 дня не будет хлеба, не помрём же. А вот попробуйте в городе зимой без тепла прожить 2 дня – это уже катастрофа», – заметил он.

«Давление и кипяток»

Он также указал на проблему ветхих тепловых сетей.

«Как ещё недавно практикующий инженер скажу: самые плохие тепловые сети – в городе Иркутске», – заявил Сергей Куимов.

Яркий пример – многострадальная улица Карла Либкнехта. Сверху – плотный дорожный трафик, а внизу расположены сразу три трубы: теплосети, водопровод и канализация. Все они постоянно топят друг друга, что приводит к бесконечным ремонтам.

«Но я хочу предупредить: авария на теплосети – это гораздо страшнее, чем на водоснабжении или канализации. Теплосеть работает при более высоких параметрах давления и температуры», – подчеркнул эксперт.

Аварии на теплотрассах приводят к моментальной остановке жизнеобеспечения целых микрорайонов. В условиях сибирской зимы это может спровоцировать не просто коммунальный коллапс, а гуманитарную катастрофу.

Кстати

Сергей Куимов напомнил, что ближайшее к Иркутску газовое месторождение – Атовское – расположено на расстоянии всего 195 км.

«Мало кто знает, что на правом берегу Ангары, от Бохана до Усть-Уды, сосредоточены разведанные и утвержденные газовые месторождения. Этих запасов гарантированно хватит Иркутску и Иркутскому району на 40 лет при среднем потреблении 5–6 млрд кубометров в год, которые были озвучены экспертами», – заявил он.