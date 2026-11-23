Стратегия развития Иркутской области до 2036 года официально признана устаревшей. Документ, принятый в 2022 году, перестал отвечать реалиям из-за изменившейся геополитики и внешнеэкономической конъюнктуры. Правительство региона запустило масштабную «перезагрузку» стратегии. К процессу подключились депутаты Заксобрания, главы муниципалитетов и бизнес, а научное сопровождение обеспечивает Аналитический центр при Правительстве РФ. Главная цель – повышение качества жизни населения – остается неизменной, однако методы её достижения требуют корректировки. В частности, экспертная дискуссия в иркутской «Точке кипения» показала: без решения инфраструктурных проблем, в том числе в сфере энергетики и газификации, долгосрочное развитие региона невозможно.

«Иркутская агломерация де-факто уже есть»

Вопросы урбанизации и пространственного развития выходят на первый план. Эксперты и представители строительной отрасли настаивают: начинать нужно со статуса Иркутской агломерации. Де-факто она уже существует, но де-юре её нет. И это не просто формальность. Это невозможность привлекать федеральные деньги и ресурсы.

«Наша ключевая задача – официально закрепить статус агломерации в стратегии развития, – настаивает Денис Воронов, вице-президент «Союза строителей Иркутской области», член комитета по строительству «Деловая Россия». – Юридическое признание даст нам право, как одному из полутора десятков ведущих урбанистических центров РФ, напрямую и на равных заходить в федеральные министерства и отстаивать интересы региона при распределении бюджетов».

Эксперт подчеркивает, что агломерация по сути уже сложилась естественным путем. В её состав входят прилегающие муниципальные образования, тесно связанные экономически и социально – Иркутск, Ангарск, Шелехов, Ангарское городское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование и Шелеховское районное муниципальное образование.

По словам Воронова, Иркутская агломерация находится в числе крупнейших в стране. За последние 15 лет ее население увеличилось более чем на 87 тысяч человек. На текущий момент здесь проживает примерно 1,1 млн человек, что составляет почти половину от всего населения региона (2,3 млн жителей). При этом постоянное население области в целом за тот же период сократилось на 196 538 человек.

«Происходит естественный переток людей – это нормальный тренд, – поясняет Денис Воронов. – Глобальная урбанизация, которую фиксировали еще в исследованиях ЮНЕСКО 2011 года, диктует свои правила. Для нас это маркер развития: люди едут туда, где есть работа и инфраструктура. Проблема не в самом тренде, а в том, что наша административная модель за ним не успевает».

«Строим только в Иркутске»

Прирост населения на этой территории, по мнению спикера, до последнего времени поддерживал здесь более-менее нормальное развитие строительной отрасли. 92% всего многоквартирного жилья и 78,9% индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе возводится именно в Иркутской городской агломерации.

«За всё постсоветское время нигде в регионе, кроме агломерации, так и не сформировался полноценный коммерческий рынок многоквартирного жилья. Едва ли не единственный за пределами ИГА коммерческий дом был сдан в Братске в прошлом году, и это – исключение, подтверждающее правило», – утверждает Денис Воронов.

Однако дальнейшее развитие тормозит дефицит тепла. По словам эксперта, свободные энергоресурсы в Приангарье остались в муниципалитетах с убывающим населением и слабым строительством. В Иркутской агломерации – там, где продолжается жизнь, стройка и приток людей, – тепловые мощности Ново-Иркутской ТЭЦ были исчерпаны еще в 2022 году.

Потребность в новом жилье колоссальна. По расчетам спикера, чтобы просто остановить рост площадей аварийного и ветхого жилья и начать его замещать, необходимо строить минимум 293 тыс. кв. м в Иркутске, 111 тыс. в Ангарске и 94 тыс. в Братске ежегодно. Однако текущие темпы далеки от желаемых: за девять месяцев 2026 года в Иркутской области введено всего 236,9 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Ситуацию могло бы исправить правительство, выкупая квартиры и замещая аварийное жильё, но бюджет региона находится в катастрофическом состоянии, рассуждает Денис Воронов.

«Госдолг Иркутской области превышает 100 млрд рублей, что составляет около 30% от доходов бюджета. Это дорогой, коммерческий долг. Поэтому на бюджет больших надежд нет. В прошлом году область купила 0,2% построенного жилья, это ничтожно мало», – резюмирует эксперт.

«Сначала сети, потом курорты»

Чтобы принципиально решить задачу с тепловыми ресурсами, региону, по мнению Дениса Воронова, нужен новый энергоноситель.

«Нужна газификация, – уверен эксперт. – Причем рассматривать её нужно не просто как «трубу», а как инструмент решения целого клубка проблем Иркутской агломерации: жилищной, демографической, экологической и инфраструктурной».

Логика спикера проста: даже при появлении дополнительных тепловых мощностей, довести их до новых строек по имеющимся теплосетям невозможно – трубы уже отслужили свое. Их необходимо менять и это грандиозная задача, тянущая на отдельную программу. Но если менять теплосети, то логично проводить замену и водоснабжения и водоотведения.

Ситуация с сетями, как утверждает спикер, практически во всех городах Иркутской области сложная.

«Я не понимаю, о каких перспективах рассуждают, когда собираются строить в городе Байкальске всесезонный город-курорт. Сначала нужно нормальные сети построить. Там нет сегодня ни тепла, ни сетей, ничего», — говорит Денис Воронов.

Есть открытые данные, которые показывают износ сетей по городам Иркутской области, а также сколько ремонтируется – и они не утешают.

«Накоплена катастрофическая, опасная ситуация, и она требует кардинального изменения, – комментирует Денис Воронов. – Положение усугубляет и то, что многие города у нас находятся в сейсмоопасной зоне. При таком износе сетей – это очень опасная история».

Но, предупреждает он, качественных изменений не будет, если просто поменять трубы.

«Нужно одновременно строить новое жильё, сносить сейсмоопасные дома 335-й серии, и делать это комплексно в рамках КРТ (комплексного развития территорий)», – настаивает Денис Воронов.

При этом эксперт скептически оценивает перспективы прихода магистрального газа из «Силы Байкала» (Магистральный газопровод «Сила Сибири-2», который должен пройти по югу Иркутской области, был переименован в «Силу Байкала» – ред.)

«То, что газ проведут из «Силы Байкала» в обозримом будущем, я не верю. Это красивая легенда. Если газификация Иркутска будет зависеть от этого проекта, мы состаримся, пока ее дождемся. Рассчитывать можно только на малые газовые месторождения Иркутской области», – резюмирует Воронов.

Кстати:

Сергей Куимов, бывший топ-менеджер «Иркутскэнерго», напомнил, что ближайшее к Иркутску газовое месторождение – Атовское – расположено на расстоянии всего 195 км.

«Мало кто знает, что на правом берегу Ангары, от Бохана до Усть-Уды, сосредоточены разведанные и утвержденные газовые месторождения. Этих запасов гарантированно хватит Иркутску и Иркутскому району на 40 лет при среднем потреблении 5–6 млрд кубометров в год, которые были озвучены экспертами», – заявил он.