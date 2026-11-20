В честь своего 185-летия Сбер подвел итоги масштабной акции для малого и микробизнеса. В Республике Бурятия обладателями главного приза — 185 000 бонусов СберБизнес Спасибо (каждый бонус равен одному рублю) — стали индивидуальный предприниматель Арсентьева Ольга Петровна и компания ООО "Удача СБК".

Акция, приуроченная к дню рождения банка (12 ноября 2026 года), прошла по всей России. Чтобы претендовать на приз, предпринимателям достаточно было открыть счет для бизнеса, подключить программу лояльности "СберБизнес Спасибо" и выполнить любые три условия из семи предложенных. В их числе — четыре финансовых критерия: совершить платежи и переводы по бизнес-карте на сумму от 185 тысяч рублей, получить на расчетный счет в Сбере аналогичную сумму из других банков, провести эквайринговых операций или выплатить зарплату сотрудникам на карты Сбера также на 185 тысяч рублей.

Общий призовой фонд юбилейной акции составил 185 миллионов бонусов. Принять участие могли как новые, так и действующие клиенты. При этом новые предприниматели, подключившие подписку "Бизнес Прайм", получали дополнительно 5000 приветственных бонусов.

«185 000 бонусов — это не просто подарок к празднику, а ресурс для дальнейшего роста. Их можно полностью обменять на рубли по курсу 1 к 1 и потратить на любые нужды бизнеса, что для предпринимателей особенно ценно. Кроме того, накопленные бонусы позволяют возместить затраты на уже приобретенные услуги — проверку контрагентов, рекламу, аренду касс, бухгалтерское сопровождение или Бизнес Прайм. Поздравляю победителей и напоминаю всем предпринимателям Бурятии, что впереди еще много наших совместных программ поддержки», — Елена Павлова, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

«Давно сотрудничаю со Сбером. Недавно перевела сотрудников на зарплатный проект Сбера. Очень приятно получить такой выигрыш. Поздравляю Сбер с юбилеем и благодарю за возможности!», — Индивидуальный предприниматель Арсентьева Ольга Петровна.