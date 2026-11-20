Иркутская область рассчитывает привлечь 33 млрд рублей федерального финансирования на развитие дорожной инфраструктуры в ближайшие три года. Предварительный список проектов уже сформирован: в него вошли участки федеральных и региональных автомобильных дорог. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем MAX рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Вопросы развития дорожной сети региона обсудили на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым в рамках 20-го Международного форума и выставки «Транспорт России – 2026».

В 2026 году на дорожные проекты в Иркутской области направлено 13,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. В нормативное состояние планируется привести 150 км региональных дорог. Среди основных объектов — трасса Баяндай – Еланцы – Хужир на острове Ольхоне, Качугская развязка в Иркутске, а также участки дорог Тайшет – Чуна – Братск, Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово и Братск – Усть-Илимск.

Отдельное внимание уделили федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Здесь продолжается строительство четырехполосного обхода села Шерагул в Тулунском районе и реконструкция Заларинской транспортной развязки.

Еще один крупный проект — обновление моста через реку Якурим на 588-м км трассы А-331 «Вилюй». Сооружение обеспечивает транспортное сообщение с северными территориями Иркутской области и Якутией, а также имеет значение для северного завоза. Работы начались в 2026 году, завершить их планируется в течение двух лет.