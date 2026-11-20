В Нижнеудинском районе Иркутской области глава муниципального образования и его сын стали фигурантами уголовного дело о мошенничестве. Их обвинили в хищении денег из бюджета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 году глава Тофаларского муниципального образования вступил со своим сыном в преступный сговор, чтобы похитить бюджетные деньги. Мужчина трудоустроил сына на полставки на должность сторожа, однако фактически родственник не работал. На протяжении двух лет ему незаконно начислялась зарплата – он получил 366 тысяч рублей.

На стадии следствия ущерб фигурантами был возмещен в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.