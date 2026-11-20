Жителям скандального дома на Пискунова, 40 в столице Приангарья разрешили не сносить дом за свой счет. Принятое ранее решение отменила судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда.

«Судебная коллегия отменила свое апелляционное определение только в части удовлетворения иска администрации г. Иркутска о возложении обязанности на ответчиков – собственников помещений данного дома осуществить его снос за собственный счет», – цитирует суд ТАСС.

Опротестовать решение от 2019 года удалось одному из собственников жилья. При этом само решение о сносе самовольно построенного дома остается в силе. Кто его снесет, решит Иркутский областной суд в первой инстанции.