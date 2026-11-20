В Иркутске певца Сергея Лазарева заметили в одном из популярных ресторанов в Иркутске. Он посетил «Этику» на улице Старо-Кузьмихинской. Для заведения визит звезды стал событием.

«Это мог бы быть обычный день в "Этике", но сегодня к нам приходил Сергей Лазарев и подарил улыбки нашей команде и гостям. Спасибо, что выбрали нас!» – сообщило заведение в соцсетях и поделилось соответствующими кадрами.

Артист фотографировался с желающими и раздавал автографы. В Иркутске он находится в рамках тура – здесь он дал сразу два концерта.