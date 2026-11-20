Иркутский авиазавод строит самолеты МС-21. Первая крупная партия будет передана «Аэрофлоту» уже в ближайшие годы, сообщает «Ростех».

«В 2027 и 2028 годах авиакомпания получит первые 18 машин по твердому контракту. Общий портфель заказов перевозчика на этот самолет составит 108 машин», – сообщили в госкорпорации.

Сборка лайнеров уже идет – первые 18 машин находятся в высокой стадии готовности. Для бесперебойной эксплуатации заранее готовится наземная инфраструктура: в подмосковном Жуковском расширяется база для технического обслуживания первых МС-21.