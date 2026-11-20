В Иркутской области дикая рысь пришла в поселок Дзержинск. В связи с этим люди обратились в дежурную часть полиции. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Полицейские оперативно прибыли на место, оцепили территорию и обеспечили охрану опасного участка, чтобы не допустить травмирования людей и самого животного. Для поимки рыси были вызваны специалисты, которым удалось безопасно снять большую кошку с дерева», – пояснили правоохранители.

Животное доставили к ветеринарам. Осмотр показал, что это немолодая самка: у рыси отсутствует часть зубов, животное истощено. В связи с этим зверя отправили в центр реабилитации питомника «К-9». После восстановления рысь вернется в естественную среду обитания.