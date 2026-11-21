Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 9 802,3701 руб/1 г золота и 118,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 802,3701 руб.

1 грамм серебра - 118,9700 руб.

1 грамм платины - 3 650,4900 руб.

1 грамм палладия - 2 493,8601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 100,0499 р. (1,01%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4600 р. (1,21%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6599 р. (0,13%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4100 р. (1,52%) .

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