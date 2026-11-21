В Ангарске министерство имущественных отношений Иркутской области передало ключи от 20 квартир в жилом комплексе «Молодёжный 2» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в региональном правительстве.

Получатели жилья подтвердили соответствие предоставленных квартир установленным требованиям. Они отметили продуманный подход к отделке квартир и обустройство кухонь современными гарнитурами и обеденными группами.

Всего в этом году запланировано предоставить квартиры 625 гражданам. На сегодняшний день 500 человек уже получили ключи от своих квартир. Кроме того, в Иркутской области лицам из числа детей-сирот предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 2026 году запланировано обеспечить этой мерой поддержки 573 человека. На сегодняшний день квартиры за счет выплат приобрели уже 569 человек.